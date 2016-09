Muere el primer niño al que se le aplica la eutanasia en Bélgica

BÉLGICA(Tomada de la Red)

Un pequeño con una enfermedad terminal se convirtió en el primer niño en morir por medio de la eutanasia en Bélgica desde que fueron levantadas las restricciones por edad en ese país, según varias fuentes.Un legislador belga le dijo a la afiliada de CNN , VTM, que la muerte asistida del menor se registró la semana pasada.El niño, que sufría una enfermedad incurable, había pedido la eutanasia, según el senador Jean-Jacques De Gucht, reportó VTM.La identidad del niño y la edad no fueron reveladas."Creo que es muy importante que nosotros, como sociedad, hemos dado la oportunidad a las personas de decidir por sí mismas de qué manera desean hacer frente a esa situación", dijo Gucht, un partidario de la legislación de la eutanasia.Wim Distelmans, que preside el Comité de Control y Evaluación Federal sobre la Eutanasia en Bélgica, dijo a la cadena estatal RTBF que, afortunadamente, pocos niños habían solicitado la muerte por compasión, pero que "eso no quiere decir que nosotros debemos negarles el derecho a una muerte digna".Bélgica legalizó la eutanasia en 2002 para quienes tienen "sufrimiento físico o mental constante e insoportable que no pueda ser aliviado".Los menores de edad fueron incluidos en las iniciativas originales, pero fueron excluidos de la legislación final por la firme oposición política.En 2014, el proyecto de ley extendió el "derecho a morir" a los menores de 18 años. Sin embargo, se impusieron estrictas condiciones adicionales, incluyendo juzgar si el niño era capaz de entender lo que significa la eutanasia.Una muerte asistida solicitada por un menor debe tener el consentimiento de los padres o tutores."Esto sólo puede aplicarse en casos de enfermedades graves e incurables, tal como sucede en el caso de los adultos, pero para los menores una condición adicional es que el pronóstico de la muerte sea de un futuro cercano", dijo Jacqueline Herremans a RTBF.Herremans es la presidenta de la Asociación para el Derecho de una Muerte Digna de Bélgica y también miembro de la Comisión Federal sobre la Eutanasia.Bélgica es el único país que permite la eutanasia para niños de cualquier edad.En Holanda, se permite la muerte asistida pero sólo para mayores de 12 años.La eutanasia es legal también en cinco estados de Estados Unidos.Los individuos tienen esa opción prevista en las leyes estatales de Oregon, Vermont, Washington y California. En Montana, es una opción dada a las personas a través de una decisión judicial. Deben tener una enfermedad terminal, así como un pronóstico de vida de seis meses o menos.Los médicos no pueden ser procesados por prescribir medicamentos para acelerar la muerte.Fuente: CNN