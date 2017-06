Londres: Un muerto después de un atropello masivo

LONDRES, Inglaterra(AP)

Una persona murió y varias resultaron heridas el lunes de madrugada después de que un vehículo atropellara a varios transeúntes a cerca de una mezquita en el norte de Londres. El conductor de la camioneta fue detenido y trasladado al hospital, informó la policía.



El Consejo Musulmán afirmó en un tuit que varios creyentes islámicos fueron arrollados por una camioneta cuando se retiraban de las oraciones en la mezquita frente al parque Finsbury. El consejo dijo que dirige sus oraciones a las víctimas.



La policía londinense catalogó los atropellamientos como un incidente mayor y cerró la zona al tránsito normal. Ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales y los demás fueron atendidos en el lugar. El conductor, un hombre de 48 años, fue detenido.



Testigos señalaron a Sky News y otros medios británicos que la camioneta al parecer cambió de dirección bruscamente y atropelló a las personas de manera intencional. La policía no ha confirmado esta versión.



Mohammed Shafiq, de la Fundación Ramadan, una organización islámica, dijo que los relatos de testigos permiten deducir que se trató de un “ataque deliberado contra musulmanes inocentes”.



Un helicóptero sobrevolaba la zona y la zona fue cerrada para impedir el paso a automovilistas y transeúntes.



En la zona hay dos mezquitas y centenares de creyentes se encontraban en los alrededores después de asistir a las oraciones dentro del mes sagrado islámico del Ramadán.



La mezquita del parque Finsbury estuvo asociada a ideología extremista varios años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero más tarde fue cerrada y reorganizada.



Por más de una década, ese templo musulmán no ha estado asociado a puntos de vista radicales.



Agentes de la Policía Metropolitana se dirigieron al lugar del incidente en la avenida Seven Sisters alrededor de las 00:20 hora local del lunes. Muchos vehículos policiales y ambulancias también se presentaron.



La alerta terrorista en Gran Bretaña se encuentra en nivel de “grave” lo que significa que es muy probable que se produzca un ataque.



A principios de mes, una camioneta arrolló a peatones en el Puente de Londres, en un ataque con el vehículo y armas blancas en el que murieron ocho personas y varias más resultaron heridas en la zona cercana de Borough Market.



Los tres extremistas musulmanes que perpetraron el ataque murieron a manos de la policía.



Manchester también fue escenario de un cruento ataque cuando un individuo hizo estallar explosivos y dejó más de 20 muertos durante un concierto de Ariana Grande.