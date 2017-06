California: Mamá atacó a una niña en intento de exorcismo

LOS ÁNGELES, California(AP)

Una mujer del Norte de California estuvo en custodia este domingo bajo sospecha de golpear, morder y ahogar a su hija de 11 años en un intento por realizar un exorcismo, dijeron las autoridades.



Kimberly Felder, de 45 años, desnudó a su hija y le metió arena en la boca y en los ojos antes de que un testigo intentara detener el ataque en una playa aislada de Ferndale, un pueblo de la costa Norte a unos 115 kilómetros de San Francisco, dijo la oficina del Sheriff del condado.



El testigo, John Marciel, dijo que Felder le dijo que estaba tratando de quitar los demonios a su hija y continuó golpeando la cabeza de la niña con un pedazo de madera mientras él intentaba frenarla.



Dijo que se quedó en el teléfono con los operadores del 911 mientras trataba de luchar contra Felder en el suelo.



Los oficiales que llegaron a la escena lograron separar a Felder de su hija y colocarle las esposas.



"Me cuestionó acerca de mi fe", dijo Marciel a The Associated Press este domingo.



Felder fue arrestada y es investigada de intento de homicidio, asalto con un arma mortal, abuso infantil y violencia agravada.



La niña fue llevada al hospital con múltiples lesiones, incluyendo daño severo a su oreja derecha.



Ella será colocada bajo custodia de protección, dijo el sargento del sheriff, Greg Allen.



Las autoridades informaron que si Marciel no hubiera intervenido, era muy probable que la niña hubiera sido asesinada por su madre.



Marciel dijo que decidió llevar a algunos visitantes fuera de la ciudad a la playa antes de dirigirse a la graduación de su hijo en la escuela secundaria. Señaló que estaba contento de haber llegado allí para detener el ataque.



"Lo peor fue cuando sacamos a la niña y la llevamos al camión del sheriff, ella dijo que la gente pasaba y nadie se detuvo", dijo Marciel.



"Cuando ves algo como esto, sacude tu fundamento y tu fe en la gente", dijo.



Los investigadores planeaban enviar el caso a los fiscales mañana lunes, dijo Allen.



Externó que a Felder se le hizo una prueba toxicología para determinar si estaba bajo la influencia de drogas, pero los resultados no han sido dados a conocer todavía.