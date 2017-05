Ningún político en la historia ha sido tratado tan injustamente como yo: Trump

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Donald Trump says: "No politician in history… has been treated worse or more unfairly" https://t.co/GbCqueTLV9 pic.twitter.com/K80FnX7Sqx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 17 de mayo de 2017

Un desafiante presidente Trump dijo este miércoles a una clase graduada en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos que ningún político ha sido tratado más injustamente por los medios de comunicación y aconsejó a los graduados "bajar la cabeza y luchar, luchar y luchar" frente a esa adversidad."No puedes dejar que tus críticos y los opositores se interpongan en tus sueños", dijo Trump durante su discurso de inauguración en New London, Conn. "La adversidad te hace más fuerte", cita The Washinton Post El presidente no hizo ninguna referencia explícita a las controversias que rodean a su alrededor, incluyendo informes de que pidió al director del FBI, James Comey, detener una investigación del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y que compartió material altamente clasificado con funcionarios rusos durante una visita a la Casa Blanca.Pero Trump parecía estar haciendo referencias claras a la reciente cobertura mediática de esas cuestiones."Nunca dejes de hacer lo que sabes que es correcto", dijo Trump, antes de marcar varios logros desde las primeras etapas de su presidencia.