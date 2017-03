"La frontera está fuerte", dice Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dice que la frontera con México ya "se está volviendo extremadamente fuerte" y quienes pretenden cruzarla ilegalmente mejor desisten porque piensan "no podemos entrar". Esto sin el muro que se comprometió a construir, sin un aumento de las deportaciones y sin un incremento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza.



Ese alarde fue uno de varios que Trump hizo durante un mitin el miércoles en la noche que no compaginan con los hechos. A continuación un vistazo a algunas de las afirmaciones del mandatario:



TRUMP: "Y a propósito, ¿no se han vuelto nuestras fronteras extremadamente fuertes?... Ya experimentamos una reducción sin precedentes de 40% en la inmigración ilegal en nuestra frontera Sur, 61%, el 61% desde la asunción presidencial. Sesenta y un por ciento; piensen en ello. Y ahora la gente está diciendo ya no vamos a ir para allá porque no podemos entrar. Por ende, el asunto mejorará cada vez más".



LOS HECHOS: No hay mucha evidencia aún de que Trump esté haciendo descender la inmigración ilegal. Es cierto que el número de arrestos fronterizos bajó aproximadamente 44% de enero a febrero. Pero es muy pronto para saber si la tendencia será permanente o a que se debe. Las fluctuaciones mensuales y de temporada son habituales.



Trump no ha aumentado las filas de la Patrulla Fronteriza ni de ninguna otra agencia de control de la inmigración ni de la seguridad limítrofe. A la fecha las órdenes del mandatario no han cambiado el funcionamiento de la Patrulla ni hay pruebas de un aumento en el número de personas deportadas. Tampoco ha comenzado la construcción del muro, como lo había prometido el magnate.



El número de arrestos fronterizos es la medición primaria de la afluencia de la inmigración ilegal en la zona limítrofe, aunque es imperfecta. Si hay menos arrestos, se considera que un número menor de personas intentaron cruzarla. En las últimas décadas, los presidentes han intentado mostrar sus logros de dos maneras. Si mencionan números bajos de detenciones es para ilustrar cómo sus políticas han disuadido a las personas de que crucen ilegalmente la frontera. Cuando las cifras de arrestos son elevadas, dicen que se debe a que están actuando con intensidad para vigilar la frontera.