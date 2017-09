Juez rechaza anulación de juicio de "El Chapo" en Nueva York

NUEVA YORK, EU(AP )

Un proceso por narcotráfico contra el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán no será sobreseído a pesar de que sus abogados argumentaron que el gobierno estadounidense violó el derecho internacional al acusarlo de otros delitos después de que fue extraditado, afirmó el viernes un juez federal.



El Chapo fue enviado de México a Nueva York en enero para que enfrentara cargos de que encabezaba una organización narcotraficante internacional que lavaba miles de millones de dólares y que dirigía una campaña implacable de homicidios y secuestros. Sus abogados alegaron que el gobierno lo acusó de delitos distintos después de que partió rumbo a Estados Unidos.



El juez Brian Cogan determinó que El Chapo no puede plantear la controversia sin la protesta u objeción de México.



Los abogados del narcotraficante dijeron estar decepcionados con el fallo, aunque no les pareció sorpresivo.



“Aún creemos que los derechos del señor Guzmán establecidos en el tratado fueron violados, y dado que otros tribunales de circuito le dan a los acusados el derecho de objetar las violaciones en los tratados de extradición, esperamos que en el futuro la Corte Suprema decida este asunto favorablemente para el señor Guzmán”, escribió el abogado Michael Schneider en un comunicado.



La defensa de El Chapo también argumentó que está siendo mantenido bajo condiciones inhumanas y excesivamente restrictivas en una prisión de alta seguridad en Manhattan conocida por albergar a terroristas y hampones.



El gobierno estadounidense ha argumentado que esas condiciones tan estrictas son apropiadas para alguien que se fugó dos veces de la cárcel en México, incluida una a través de un túnel que fue excavado hasta la ducha de su celda. Los fiscales dijeron que, incluso cuando estaba tras las rejas en México, utilizaba mensajes en clave, sobornos y otros medios para controlar su organización de narcotráfico, el cártel de Sinaloa, y orquestar sus fugas.



Está previsto que el juicio de El Chapo comience en abril, pero el mes pasado surgió un obstáculo, cuando a sus abogados no se les aseguró que recibirán sus honorarios, lo cual dejó a la defensa en el limbo.