Donald Trump se acerca a Hillary Clinton

(Tomada de la Red)

A menos de ocho semanas para la gran contienda, la noche electoral, Trump está a sólo dos puntos de la ex secretaria de Estado según un sondeo de The New York Times y la cadena CBS.El magnate republicano obtendría un 44% de los votos por un 46% de Clinton. Aunque si se trata de votantes ya registrados, sólo un 41% de los encuestados votaría por Trump y un idéntico 46% por su rival, la ex primera dama.No obstante, el voto popular no decidirá el próximo presidente de Estados Unidos, será el colegio electoral y dependerá de los delegados que obtenga cada candidato. En cada estado hay una cifra diferente de delegados.En el estado clave de Ohio, según un sondeo de Bloomberg, Trump lidera a Clinton con cinco puntos de ventaja.Además, para votar en Estados Unidos hay que ser votante registrado y por ahora los republicanos tienen más votantes registrados en varios escenarios, como en el estado Clave de Florida, donde los republicanos han cerrado la brecha de 2015, cuando había más de medio millón de votantes registrados para votar por los demócratas y ahora hay poco más de 250 mil.En Carolina del Norte también se ha reducido la ventaja de votantes de los demócratas y en Iowa los republicanos llevan la delantera. En el Oeste, Colorado cae al bando de Hillary Clinton, pero en Nevada se ha reducido el margen demócrata y en Arizona mantienen su habitual ventaja.Fuente: La Vanguardia