Clinton vuelve a la campaña electoral

CIUDAD DE MÉXICO(Posta)

La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, vuelve hoy a la campaña electoral después de tres días de reposo por prescripción médica al ser diagnosticada con neumonía y lo hará, según explicó Maya Harris, una de sus asesoras políticas, "porque cree que no hay un minuto que perder"."Se siente estupendamente, está muy feliz de volver a la campaña hoy y va a volver con el discurso de esta noche y volviendo a viajar (por el país)", explicó hoy Harris en una rueda de prensa en Washington, con motivo de la participación de la ex secretaria de Estado en la gala de esta noche del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI)."Está pendiente de todos nosotros, así que no sorprende a nadie que esté de vuelta al trabajo incluso después de que fuera diagnosticada con neumonía porque tenemos que seguir presionando", agregó Harris."Piensa que hay mucho en juego en estas elecciones, realmente no quiere ni tomarse un momento de descanso porque quiere asegurarse de dejar claro todo lo que implican estas elecciones, cuál es su compromiso y su misión en comparación con lo que se cuenta desde el otro lado", dijo en referencia a su rival republicano, Donald Trump.Clinton dará hoy primero un mitin de campaña en Greensboro (Carolina del Norte) y luego se trasladará a la capital estadounidense para dar un discurso ante el CHCI con motivo del comienzo del Mes de la Herencia Hispana, una gala en la que también participará el presidente estadounidense, Barack Obama "Estamos muy felices de tenerla de vuelta, aunque no hay nadie más feliz que ella por poder hacerlo", insistió la asesora.Harris adelantó que Clinton destacará esta noche las contribuciones de la comunidad latina al país y reiterará que "Estados Unidos es más fuerte si es inclusivo".Así mismo, abordará la importancia de "mantener a las familias unidas" en vez de "ponernos los unos contra los otros y ampliar la división", agregó."Va a hacer un muy claro contraste entre su visión y la peligrosa y divisiva agenda de Donald Trump, además de delinear algunos de los pasos que tomará para hacer que los latinos tengan un futuro más brillante en este país", dijo.Clinton se tomó tres días de descanso en medio de la campaña electoral después de que el domingo pasado sufriera un vahído tras la celebración de los actos conmemorativos de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.