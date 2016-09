Biden o Sanders entrarían al relevo de Hillary

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las dudas respecto a la salud de Hillary Clinton han llevado a algunos a hacerse una pregunta obligada: ¿Quién podría reemplazarla si se ve obligada a retirarse de la campaña demócrata?



Dos nombres integran la terna: el senador Bernie Sanders, ex aspirante presidencial demócrata, y el vicepresidente Joe Biden.

Sin embargo, aunque Sanders dio una reñida batalla a Hillary en la precampaña, no necesariamente sería el candidato sustituto.



Expertos como Luis Alvarado, delegado republicano en California pero quien está contra el candidato de su partido, Donald Trump, considera que “de presentarse —el retiro de Hillary— la persona que seguramente sería designada como candidato suplente es Biden”.



Guillermo Cueto, ex agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos, institución en la que sirvió durante décadas, dijo a EL UNIVERSAL que “en mi opinión no sería Sanders la opción del Partido Demócrata; entraría a la contienda el vicepresidente Biden; lo hemos visto en algunos programas de concurso y en algunos eventos populares de los medios que uno no se explica por qué el vicepresidente está ahí.



Ahora parece estar más claro, los demócratas lo quieren bajo los reflectores por si necesitan pasarle la estafeta para contender por la Casa Blanca”.



Biden, de acuerdo con los expertos, es un político audaz, franco, directo, impulsivo y con mucha visión. Así lo describen la mayoría de los politólogos estadounidenses. Originario de Pennsylvania, representó por casi cuatro décadas a Delaware como senador.



Intentó contender como candidato presidencial de su partido en 1988 y 2008. A los 29 años perdió a su esposa y una hija, quienes murieron en un accidente automovilístico, y hace dos años perdió a su primogénito debido a un tumor cerebral.



Se volvió a casar en 1977 y tiene una hija de ese matrimonio.



Biden pensó en la posibilidad de volver a intentar una candidatura presidencial este 2016, pero la muerte de su hijo lo alejó de esa idea. “Quién se lo iba a decir?”, cuestionó Alvarado, “en cualquier momento podría convertirse en el candidato sustituto de Hillary en caso de que ella saliera de la contienda por causas de fuerza mayor”.



El olvidado. “Tim Kaine ha sido mencionado ocasionalmente como posible sustituto de Hillary en caso de emergencia, pero en el Partido Demócrata pocos creen que sería el reemplazo ideal; fue seleccionado para ser fórmula presidencial con Hillary, pero no para suplirla en un caso como el que podría presentarse”, comentó enfático Cueto.