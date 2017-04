Confirma Guatemala captura de Duarte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) confirmó esta noche la captura del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, según informó Notimex En su cuenta de Twitter, la PNC (Policía Nacional Civil) escribió que "El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte fue detenido en un hotel en Panajachel, Sololá"."INTERPOL PNC, captura en Panajachel a ex gobernador mexicano prófugo, Javier Duarte, en cumplimiento a orden de captura vigente", informó en otro tuit.La PNC difundió fotografías y videos de Duarte al momento de ser arrestado y trasladado en un vehículo oficial.