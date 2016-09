Obama hace campaña y Hillary convalece

WASHINGTON D.C. (SUN)

Con Hillary Clinton todavía convaleciente por su neumonía —volverá a la campaña el próximo jueves—, este martes el Partido Demócrata sacó a su mejor estandarte a la campaña electoral: el presidente Barack Obama El líder de EU, actualmente en unos sus mejores momentos de popularidad, cargó duramente contra “la rabia y el odio” que representa Donald Trump, a quien describió como un “tipo” sin ningún plan.Las ideas para pedir el voto por la candidata demócrata siguen siendo las mismas, resumidas en una frase: “nunca ha habido un hombre o una mujer más cualificado que Hillary Clinton para servir como nuestra presidenta”.Una mujer con ideas y programas “con sentido” para las familias de clase media y aquellos que quieren que el país progrese.El mandatario insistió en que la única forma de que el legado que él dejará en enero pueda continuar es convertir a Clinton en la primera mujer presidenta de la historia de EU, y ridiculizó al candidato republicano.“No debería ser una elección apretada”. El presidente de EU, quien acepta que la población se deje “iluminar por la cosa nueva y brillante” (en referencia a Trump), no entiende todavía como las encuestas no son extremadamente favorables a Clinton, cuando enfrente tiene “a Donald”, un tipo que “ama” al presidente ruso, Vladimir Putin, al que tiene como modelo pese sus tintes autoritarios.“Es un tipo sin planes. Se autodenomina un tipo de negocios pero (…) esconde sus declaraciones de impuestos y deja un rastro de juicios, trabajadores sin pago, y gente que se siente estafada”, dijo el presidente.“Este año hemos escuchado muchas más cosas locas de lo habitual”, aseguró el presidente, en clara referencia al discurso que ha aupado al candidato republicano. Según Obama, la de Trump es “una visión oscura, pesimista” y sólo ofrece soluciones que “están avivando el resentimiento y la culpa y la ira y el odio”. Por eso, el mandatario apostó por la “inteligencia, la capacidad de decisión, la disciplina, el trabajo incansable” de Clinton.“Voy a trabajar tan duro como sea necesario este otoño para elegir a Hillary Clinton como nuestras próxima presidente de Estados Unidos”, concluyó.Sin embargo, Obama no se centró sólo en la elección de Clinton y puso de manifiesto la necesidad de que los demócratas recuperen el poder en el Congreso para arreglar la mayoría de problemas del país, incluida la tan deseada reforma migratoria.“Necesitamos líderes en el Congreso que sepan que el “sueño americano” no es algo que se pueda contener en un muro”, expresó el presidente.“Tenemos que votar por líderes que vean a los inmigrantes no como criminales o violadores, sino como familias que vinieron aquí por la misma razón que lo hicieron las nuestras: para trabajar y estudiar y contribuir”, animó Obama. La parada en Filadelfia no fue baladí: Pennsylvania se perfila como un estado clave en las elecciones de noviembre próximo.Mientras tanto, Trump, quien según algunos medios presentaría este jueves el informe sobre su estado de salud, se presentó en Des Moines, donde se cuidó de no mencionar la enfermedad de Clinton, a quien en cambio atacó por haber llamado “deplorables” a los simpatizantes del republicano. “Yo los llamo patriotas y esforzados”, dijo.Una encuesta publicada este martes por Univision revela que Hillary aventaja a Trump entre los hispanos en cuatro estados clave: Arizona, Colorado, Nevada y Florida, aunque tiene menos apoyo del que tenía Obama hace cuatro años.