Norcorea dispuesta a negociar con EU bajo "condiciones"

BEIJING(AP)

Una diplomática jerárquica norcoreana dijo el sábado que Pyongyang estaría dispuesto a negociar con el gobierno del presidente Donald Trump “si se dan las condiciones”.



Choi Sun-hee, la diplomática norcoreana a cargo de las relaciones con Estados Unidos, habló brevemente con la prensa antes de abordar su avión en Beijing hacia Pyongyang.



Venía de Noruega, donde encabezó una delegación que se reunió con ex funcionarios y académicos estadounidenses.



Choi no dijo cuáles eran las condiciones norcoreanas, pero sus declaraciones plantean la posibilidad de que los dos países regresen a la mesa por primera vez desde 2008, cuando fracasaron las conversaciones entre seis naciones sobre el programa nuclear de Pyongyang.



Trump abrió la puerta a las negociaciones hace semanas, cuando dijo que se sentiría “honrado” de reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un.



Las tensiones se agravaron recientemente cuando el gobierno de Trump dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” para detener el programa nuclear norcoreano, incluso un ataque militar. El Norte a su vez prometió responder con un contraataque nuclear devastador, reiterando una amenaza que ha formulado varias veces en el pasado.



Últimamente, Corea del Norte ha arrestado a dos académicos estadounidenses y revelado una supuesta conjura respaldada por la CIA para asesinar a Kim. Choi no aludió el sábado a los estadounidenses detenidos.



En Noruega, Choii se reunió con ex funcionarios y académicos estadounidenses en las llamadas conversaciones de “segunda vía”. Éstas abarcan una serie de asuntos bilaterales nucleares y de seguridad, se realizan de manera intermitente y constituyen una oportunidad informal para que las partes intercambien opiniones e inquietudes.