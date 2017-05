Busca Trump una negociación "masiva" del TLC

WASHINGTON, D.C()

Una buena negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) sería "masiva", afirmó el presidente de EU, Donald Trump, en una entrevista con The Economist.



Habló de las "Trumpnomics", y explicó que un eje importante que lo diferencia de la visión de otros presidentes es que los tratados comerciales deben ser justos.



"Realmente tiene que ver con el respeto a nosotros mismos como nación. Tiene que ver con acuerdos comerciales que tienen que ser justos, y algo recíprocos, si no totalmente recíprocos", consideró.



El mandatario entonces acusó que su país tiene muy malos tratados comerciales.



"A un punto en el que no estoy seguro de si tenemos uno solo bueno. No sé quiénes fueron los que nos pusieron en el TLC, que fue muy unilateral, desde el punto de vista de Canadá y México", dijo.



POR RESPETO



Trump rememoró las llamadas que tuvo con los mandatarios de México y Canadá el día que trascendió que planeaba sacar a EU del TLC, y aseguró que accedió a renegociar sólo por el aprecio que les tiene.



"Estaba listo para salir (...) Pero debido a mi relación con los dos (Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau), pensé, me gustaría darle una oportunidad (al TLC). Quiero decir, por respeto a ellos. Habría sido muy irrespetuoso con México y Canadá si hubiera dicho: ‘No lo haré’", aseguró.



Insistió en su propuesta de imponer impuestos recíprocos a ciertas importaciones, y defendió que es partidario del libre comercio.