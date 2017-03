Impiden ejecución de decreto de Trump a familia siria

MADISON, Wisconsin, EU(AP )

Un juez federal prohibió el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump aplique su nueva restricción migratoria en una familia siria que intenta viajar a Wisconsin para huir de la guerra en su patria.



El fallo probablemente sea el primero dictado por un juez desde que Trump emitió una nueva versión de sus restricciones migratorias el lunes, de acuerdo con un portavoz del fiscal general del estado de Washington, que ha encabezado una impugnación de varios estados contra el decreto.



Un musulmán sirio al que le fue otorgado asilo y se instaló en Wisconsin ha buscado desde el año pasado que el gobierno estadounidense autorice que su esposa y su hija de 3 años abandonen la devastada ciudad de Alepo y se reúnan con él en Estados Unidos.



El hombre, cuya identidad no fue revelada por el bien de la familia, presentó una demanda federal en Madison en febrero en la que acusa al decreto original de Trump de frenar arbitrariamente el proceso de visado de su familia. El juez federal de Distrito, Michael Conley, desestimó esa acusación después que un juez federal en el estado de Washington suspendió por completo la restricción migratoria de Trump.



Trump firmó un nuevo decreto el lunes. El padre de familia sirio presentó una nueva demanda el viernes por la tarde en la que afirmó que la nueva restricción sigue siendo una prohibición antimusulmana que viola sus libertades de religión y su derecho a tener un juicio justo. Solicitó a Conley que bloqueé la ejecución de la medida contra su familia.



Conley aceptó la petición, argumentando la esposa e hija del sirio enfrentan amenazas diarias que podrían causar un "daño irreparable". El juez emitió un interdicto que impide que la restricción migratoria sea ejecutada contra la familia. El fallo no suspende el nuevo decreto completo, simplemente evita que el gobierno de Trump lo haga cumplir en el caso de esta familia que tiene una audiencia programada para el 21 de marzo.



Luego de que las restricciones de Trump fueron bloqueadas la primera vez, el proceso de aprobación reinició para la familia siria, que ahora se prepara para viajar a Jordania para entrevistas de visa en la embajada de Estados Unidos, el último paso antes de que las autoridades migratorias estadounidenses decidan otorgarles o no la visa.



Sin embargo, la familia aún no cuenta con una fecha para las entrevistas, y el nuevo decreto de Trump entra en vigor el 16 de marzo, lo que ha generado el temor de que el proceso pueda ser frenado de nuevo antes que las visas sean emitidas, de acuerdo con los abogados del sirio.