Sismo de magnitud 5,3 remece Hawaii

HONOLULU(AP)

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la Isla Grande de Hawaii, pero no se reportaron daños.



El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo se registró a unos 18 kilómetros (11 millas) al Sureste del poblado de Volcano, en la isla más meridional del estado, a una profundidad de 8 kilómetros (5 millas). Eso es en el flanco Sur del volcán Kilauea, el cual ha estado en proceso eruptivo desde 1983.



La científica a cargo del Observatorio Volcánico de Hawai, Christina Neal, dijo que el sismo no pareció afectar las erupciones del Kilauea.



Marie Onouye, dueña de una tienda, dijo que sintió una fuerte sacudida pero que no causó que nada cayera de su lugar y que no vio daño alguno.



El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que no se prevé ningún tsunami como resultado del sismo.