El muro está siendo diseñado ahora mismo: Trump

WASHINGTON D.C. (GH)

Este día el presidente Donald Trump dijo que el muro "está siendo diseñado ahora mismo", y detalló que será "grande" y "de mucha ayuda" para garantizar la seguridad del país.Durante una reunión con jefes de policías locales, el mandatario estadounidense aseguró que "no estaba bromeando" durante la campaña electoral al hacer la promesa de construir la barrera fronteriza, señala EFE Yo no bromeo sobre cosas así (...). No, tendremos un muro. Será un gran muro y hará mucho, será de mucha ayuda", dijo Trump ante agentes policiacos."Pregunten a Israel sobre muros. ¿Los muros funcionan? Solo pregunten a Israel. Ellos (los muros) funcionan si se hacen como es debido", agregó.El presidente Donald Trump también prometió el miércoles "tolerancia cero" a la violencia contra los agentes del orden y prometió dar a sus departamentos los recursos para reclutar y retener a los oficiales.En lo que respecta a las personas que pudieran estar en Estados Unidos sin permiso de residencia y estén involucrados en una actividad criminal, dijo que quiere que las autoridades y el público los reporten al Departamento de Seguridad Nacional."Quiero que entreguen a los malos", declaró.