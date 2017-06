VIDEO: Ave causa destrozos en licorería de Los Ángeles

CALIFORNIA, EU(AP)

Una pava real provocó algo más que alboroto en una licorería de los suburbios de Los Ángeles.Sin decir ni pío, la pava entró por la puerta abierta de la licorería Royal Oaks de Arcadia el lunes. El gerente Rani Ghanem dijo que no se dio cuenta de presencia del ave hasta que un cliente le preguntó en español qué hacía ahí “el pollo”.Ghanem, de 21 años, cuya familia es propietaria de la tienda, dijo que trató de echar al ave, pero ésta, asustada, mostró las garras y voló hasta el estante más alto de la tienda.Más asustado aún, Ghanem llamó al número de emergencias. Un agente de la oficina de control animal provisto de guantes y una red trató de acercarse a la pava. Y entonces se desató la tormenta emplumada, dijo Ghanem.“Él trataba de atraparla con la red, y (la pava) saltó sobre una botella de vino. Esto va a ser un revoltijo, pensé. Él trataba de atraparla con la red... y ella chocaba con las botellas. Cuanto más trataba de capturarla, más agitaba las alas y volteaba todo lo que tenía a su alcance”, dijo Ghanem.En determinado momento se ve en el video tomado por Ghanem que el agente atrapa una botella de vino en su red, mientras otra docena de botellas de vino caen al suelo y se rompen.Finalmente, Ghanem ayuda al agente a atrapar el ave y llevarla afuera. Estaba ilesa.La pava pasó una hora y media en la tienda y rompió botellas por valor de 500 dólares, incluidas algunas de champaña.“Tiene buen paladar”, dijo Ghanem. “Yo le dije, ‘lo que tú rompes, tú pagas’. Pero no me hizo caso y se salió con la suya”.