Trump dice que sus tuits son un "mensaje honesto"

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump justificó su uso de las redes sociales con el argumento de que los medios tradicionales de comunicación (a los que abrevió como MTC) no le permiten hacer llegar su mensaje a la gente.



El presidente tuiteó que “Los falsos MTC se esfuerzan tanto para que yo no use redes sociales. Detestan que yo pueda difundir el mensaje honesto y sin filtros”.



Trump recurre a Twitter con frecuencia para criticar a la prensa y sus opositores políticos.



“Lo lamento, gente, pero si yo hubiera confiado en las Noticias Falsas de CNN, NBC, ABC, CBS, washpost o nytimes, hubiera tenido cero probabilidad de ganar WH”, es decir, la Casa Blanca.



Washpost y NYTimes son, respectivamente, los diarios The Washington Post y The New York Times.



El lunes, Trump defendió por Twitter su proyecto original de prohibición de ingreso a Estados Unidos y criticó al alcalde de Londres por su respuesta a los mortíferos ataques del fin de semana.