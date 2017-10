Mike Pence dice que EU enviará a personas a la Luna y Marte

WASHINGTON D.C. (AP)

Los funcionarios de la administración Trump están prometiendo enviar a los estadounidenses de vuelta a la Luna - y luego a Marte.



Los líderes de la industria espacial dicen que ellos y la NASA están construyendo las naves espaciales para llegar allí.



Y prometen que en cinco años, los astronautas podrían estar trabajando alrededor de la Luna, pero aún no aterrizarían en ella.



He aquí lo que dice el vicepresidente Mike Pence: "Devolveremos a los astronautas estadounidenses a la Luna, no sólo para dejar huellas y banderas, sino para construir las bases que necesitamos para enviar a los estadounidenses a Marte y más allá".



Pero pocos detalles, como el costo, se mencionan en las visiones espaciales esbozadas en la primera reunión del Consejo Espacial Nacional revivido desde que fue disuelto en 1993.