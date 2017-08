Muro de Trump podría afectar refugio para la fauna en Texas

McALLEN, Texas, EU(AP )

Varios legisladores demócratas de Texas desean más detalles sobre los planes preliminares para construir una sección del muro con México en un refugio federal para la fauna, ya que consideran que ello podría dañar gravemente el medio ambiente.



Autoridades federales les han dicho a los propietarios de tierras y a funcionarios locales que planean construir el muro en unos cinco kilómetros (tres millas) del dique del río que pasa por el Refugio Nacional de la Fauna Santa Ana.



El gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto construir un muro de 96 kilómetros (60 millas) en el Valle del Río Grande, región de ciudades fronterizas y campos de cultivo en el extremo Sur de Texas.



La Cámara de Representantes federal ha aprobado una propuesta presupuestaria de mil 600 millones para comenzar la construcción del muro en el Sur de Texas, así como de otro segmento de 22 kilómetros (14 millas) en San Diego.



Los activistas dicen que les preocupa que el refugio de Santa Ana, un santuario clave para pájaros y felinos silvestres en peligro de extinción, pudiera verse aislado en su extremo norte debido a la construcción del muro, y esto podría alterar la vida de los animales y disminuir el número de visitantes.



"Un muro que dividiera el refugio podría causar graves daños ambientales y económicos, y el público estadounidense se merece transparencia en lo que podrían ser miles de millones de dólares de los contribuyentes invertidos en un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos”, se afirma en la misiva enviada el viernes a Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional.



La carta pide a Seguridad Nacional que confirme si es que piensa construir el muro en el refugio y responda si es que acatará las regulaciones ambientales y una serie de leyes que regulan el uso del agua y las especies en peligro de extinción.



Los congresistas que firman la carta son Joaquin Castro, de San Antonio; Henry Cuellar, de Laredo; Lloyd Doggett, de Austin; Vicente Gonzalez, de McAllen; Beto O'Rourke, El Paso; y Filemon Vela, de Brownsville.



No está claro que tan rápido comenzaría la construcción si el Senado aprueba el financiamiento. El gobierno de Trump podría exonerarla del cumplimiento de las evaluaciones ambientales y otras leyes con el fin de agilizarla en Texas, tal como ya lo ha hecho en San Diego.



Y dado que el gobierno federal administra el refugio, probablemente no tendría que presentar reclamaciones para tomar control del terreno.



Scott Nicol, copresidente de la campaña Borderlands (Tierras fronterizas) de la organización ambientalista Sierra Club, dijo al periódico The Monitor de McAllen que le pidió a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que realicen reuniones públicas en vez de invitar a funcionarios locales a pequeñas reuniones.



"Los dueños de terrenos y la gente que vive allí al lado del muro deberían poder asistir y dar sus comentarios y ver qué es lo que va a ocurrir en sus comunidades", dijo Nicol.