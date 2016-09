Venezuela: Denuncian detenciones tras protesta contra Maduro

BOGOTÁ, Colombia(AP )

Un partido político de oposición y una organización activista denunciaron el sábado que varios manifestantes fueron detenidos por la policía política de Venezuela tras recibir al presidente Nicolás Maduro con una protesta la noche del viernes a su llegada a una región insular del caribe venezolano.



El partido Voluntad Popular informó a The Associated Press vía telefónica que al menos 19 personas fueron aprehendidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) después del llamado "cacerolazo" en Villa Rosa, un sector a las afueras de la ciudad de Porlamar, en la isla Margarita.



Adriana Pichardo, de la oficina de comunicaciones de Voluntad Popular, indicó que 16 de los detenidos son mujeres. Las autoridades venezolanas no han confirmado ni desmentido la denuncia.



Por su parte, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, sostuvo en su cuenta de Twitter que son más de 30 los arrestados como "resultado del incidente en Villa Rosa".



Al respecto, el abogado Pedro Arévalo, representante de Foro Penal en la zona, dijo a la AP telefónicamente que no ha logrado confirmar el número de detenidos debido a que el Sebin y otras autoridades se han negado a proporcionarle información.



El incidente se registró cuando Maduro recorría las calles de Villa Rosa y se vio rodeado de varios ciudadanos que lanzaban consignas mientras golpeaban ollas y cacerolas.



En videos fueron publicados por el líder opositor Enrique Capriles en su cuenta de Twitter, se ve a Maduro y a su comitiva intentando escapar del disgustado grupo de vecinos.



"Ya lo habíamos dicho, Maduro no visita ninguna comunidad en años. La gente lo aborrece y anoche se lo dejaron clarito con el cacerolazo", escribió Capriles en la red social.



La Mesa de la Unidad Democrática —coalición de partidos de oposición— convocó a los venezolanos a otro "cacerolazo" el sábado a las 8:00 de la noche en señal de solidaridad con la comunidad de Villa Rosa.



El "cacerolazo" contra Maduro se dio luego que el jueves cientos de miles de personas se manifestaron en Caracas para exigir la realización del referendo revocatorio del gobernante.



Lo del jueves fue una muestra de cuán caldeados están los ánimos en Venezuela por la tensión sociopolítica y la grave crisis económica que se materializa en una escasez de alimentos y medicinas.