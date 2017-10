¿Quién es el autor del tiroteo en Las Vegas?

LAS VEGAS(GH)

BREAKING: Las Vegas shooter has been identified as 64-year-old Stephen Paddock pic.twitter.com/lI76Dona7E — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 2 de octubre de 2017

Se cree que el pistolero responsable del peor tiroteo en masa en la historia moderna de Estados Unidos es un señor mayor que vivía en un remoto hogar en el desierto, informa The Telegraph Stephen Paddock, de 64 años, fue nombrado por la policía como el autor del tiroteo el domingo por la noche.El nativo de Nevada dejó más de 50 muertos después de abrir fuego en el Harvest Festival en el Strip de Las Vegas.Paddock fue asesinado cuando la policía lo halló en su habitación en el piso 32 del Mandalay Bay Hotel and Casino.Los oficiales respondieron a esa habitación de hotel y encontraron al sospechoso, matándolo.Se dice que Paddock vivió en un pueblo de retiro en Mesquite, Nevada, desde junio de 2016 y se cree que nació el 9 de abril de 1953.Se afirma que vivió anteriormente en Reno, Nevada, de 2011 a 2016, y también tenía una dirección en Melbourne, Florida, de 2013 a 2015.También ha vivido en Henderson, Nevada, y en varios lugares en California desde 1990, se informa.Mesquite se encuentra a unos 80 kilómetros, o una hora y 16 minutos, de Las Vegas, a lo largo de la frontera de Nevada con Arizona.Mesquite, una ciudad en el condado de Clark, es el hogar de cerca de 17 mil 400 personas, incluyendo varias comunidades de jubilados, junto con casinos y campos de golf.A pesar de los informes iniciales de múltiples hombres armados, la policía no cree en este momento que hubo otros tiradores.El juez Joseph Lombardo, del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, describió a Paddock como un "lobo solitario".Los oficiales buscaban inicialmente a su compañera de viaje - Marilou Danley - que ahora se ha localizado. Se cree que fue su compañera de cuarto.Paddock no tiene ningún vínculo conocido con una organización terrorista y ningún motivo ha sido presentado.Cuando un periodista le preguntó si se trataba de un acto de terrorismo, el sheriff Lombardo dijo: "No, no en este momento. Creemos que era un individuo local. Él reside aquí"."No estoy en libertad de darle su lugar de residencia todavía, porque es una investigación en curso, no sabemos cuál era su sistema de creencias en este momento ... En este momento creemos que él es el único agresor".La policía dijo que Danley, de 62 años, vivía con Paddock en Mesquite. Se dice que es ciudadana australiana.De acuerdo con un medio australiano, Danley, que ha sido localizada por la policía, es titular de un pasaporte australiano y puede ser de ascendencia indonesia.Sin embargo, las autoridades australianas aún no han confirmado que es australiana.Los registros públicos muestran que ella vivía en la misma dirección que Paddock desde enero de 2017. Una cuenta de LinkedIn para una Marilyn Danley, de Reno, Nevada, se describe como un profesional de los juegos de azar y casinos.Las autoridades no han sugerido que ella jugó un papel en el tiroteo. Tampoco han dicho si fue vista con el sospechoso en el hotel Mandalay Bay o en otro lugar antes del tiroteo.El perfil de Marilou Danley en Facebook dice: "Orgullosa madre y abuela que vive la vida al máximo".