Trump modificó discurso por tuit de EPN, señala WSJ

CIUDAD DE MÉXICO(Posta)

El candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump modificó su discurso del miércoles pasado en Arizona sobre el muro fronterizo que promete construir entre México y Estados Unidos, por un tuit del presidente mexicano Enrique Peña Nieto , de acuerdo con el diario The Wall Street Journal De acuerdo con el diario estadounidense, Trump agregó la línea: “ellos no lo saben pero van a pagar el muro”, en su discurso en Phoenix, Arizona donde presentó sus propuestas en materia de política migratoria, horas después de reunirse en Los Pinos con el presidente Peña Nieto.El mandatario mexicano publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje donde aclaraba que “al inicio de la conversación con Danald Trump dejé en claro que México no pagará por el muro”.Este mensaje, de acuerdo con el diario, habría enojado a Trump quien cambió su discurso.Durante el mensaje a medios en Los Pinos, Trump dijo a los periodistas que su anfitrión y él sí habían hablado del muro pero no habían tratado el asunto de quién lo pagaría.