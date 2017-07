Comunidad gay en Paraguay exige matrimonio igualitario

ASUNCION, Paraguay(AP )

Activistas de la comunidad gay exigieron durante una marcha este sábado la vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo y la inscripción de los enlaces legales realizados en el extranjero en el registro civil estatal paraguayo.



"En agosto próximo estará listo el proyecto de ley que enviaremos al Parlamento para establecer el matrimonio igualitario", afirmó Sergio López, uno de los líderes de la organización Somosgay, en entrevista con The Associated Press.



El activista se quejó además de que la oficina del registro civil, dependiente del Ministerio de Justicia, "rechazó la inscripción mía y de mi cónyuge Simón Cazal, como matrimonio celebrado en la Argentina en 2012".



"Esa dependencia registra a todos los hijos extramatrimoniales del país pero se niega a anotarnos como matrimonio. Es injusto", comentó.



López y Cazal son el único matrimonio entre hombres paraguayos concretado en la ciudad argentina de Santa Fe.



Durante la marcha por calles del centro de Asunción no se registraron incidentes, según la policía.



La constitución paraguaya señala que el matrimonio debe ser formado entre un hombre y una mujer, por lo que no podría prosperar ningún proyecto de unión civil legal entre personas del mismo sexo en tanto esa norma no sea modificada o anulada.