Conquistan a nuevas generaciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Ilse, Ivonne y Mimí (Flans), siguen cosechando éxitos después de 32 años de carrera musical, más hoy en día que sus canciones llegan a las nuevas generaciones.



“Hemos pasado por todas las tecnologías, desde el acetato, el cassette y el CD, y ahorita estamos con ésta revolución de tecnología, y ¡seguimos vivas!”, expresó Ivonne con un toque de buen humor, al referirse al éxito continúo que presencian presentación tras presentación.



Sin Ilse a su lado, Mimí e Ivonne ofrecieron una rueda de prensa previa a su presentación en Mexicali, donde hablaron sobre el trabajo que están realizando, planes, entre otros temas.



“Eso nos da mucha emoción, hay chiquitines que bailan y cantan… eso nos da mucha emoción porque ya cubrimos como seis generaciones”, expresó Ivonne.



Ven con buen ojo el musical ‘mil y una noches’



Se está preparando para su próximo estreno un musical basado en las canciones de la agrupación, denominado ‘Mil y una noches’, el cual será estelarizado por la actriz mexicana Sherlyn.



Ante esto, Ivonne y Mimí expresaron que ellas no tenían nada que ver con la planeación y producción del mismo, sin embargo vieron con buen ojo el musical y les desearon éxito.



“No tenemos nada que ver nosotras, no es la historia de Flans, no es la historia de nosotras, simplemente es una obra de teatro musicalaza con los temas y pues qué increíble, qué padre que se haga, ojalá se haga muy bonito y que sean actores padrísimos y que esté padre el montaje”, comentó Mimí.



Cuentas claras



Una vez que ocurrió todo lo suscitado en la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, las cantantes pidieron cuentas claras de todo lo que ha sido donado por y para los mexicanos.



“Nosotros como seres humanos siempre aportamos ayuda, porque es importante estar unidos, pero a mí lo que me importa es saber sí esa ayuda llegó, entonces lo que yo he aportado es importante que me informes a quién llegó”, comentó Ivonne.



No se oponen a las colaboraciones



Las cantantes mexicanas, expresaron que no están en contra de sumarse a la tendencia de las colaboraciones musicales, sino que éstas deben ser bien pensadas y con una propuesta bien justificada.



“No se trata de hacer uniones por hacer uniones, yo creo que cuando la gente tiene que decir algo juntas se hace. Nosotras nunca hemos estado negadas a hacer fusión con nadie, simple y sencillamente que en este momento nos ha tocado estar viajando por toda la República”, expresó Mimí.



Quien afirmó que para el próximo año estarán preparando algo especial referente al asunto de las colaboraciones, así como un nuevo show y otros planes, que aún no tienen concretados.



“Vivimos conforme a las invitaciones que nos van dando, nunca se sabe cuándo este grupo se va a tomar un receso o vamos hacer cada una nuestras cosas…”, comentó Ivonne.