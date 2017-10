Sofía Niño, más fuerte que nunca

MEXICALI, Baja California(GH)

Nada detiene a Sofía Niño de Rivera, con un Auditorio Nacional en camino, la grabación de su segundo especial de Netflix y un documental sobre su participación en los Ceresos de mujeres, la comediante viene más fuerte que nunca.



Siendo una de las comediantes más importantes en México, Niño de Rivera está por seguir cumpliendo sueños y uno de ellos es su próxima presentación en el Auditorio Nacional, donde grabará su segundo especial para Netflix.



“Es un documental basado en cómo la ecuación de la comedia es: tragedia + tiempo es = a comedia, entonces donde más hay tragedias y tiempo es en el cárcel, y para darles una herramienta psicológica para las mujeres que están ahí adentro, que la comedia sirve mucho para catarsis, entonces fue realmente para eso”, comentó Niño de Rivera.



Como en realidad es otro mundo es como un México chiquito, porque se vive la misma corrupción, la misma conexión que fue poco a poco ‘Reinserta’.



TEMIÓ POR SU VIDA.



Recientemente Sofía ha sido víctima de ataques y hasta amenazas de muerte, surgidas a través de las redes sociales.



Hace poco tuvo que cancelar uno de sus shows en Chihuahua precisamente por las amenazas de muerte que la gente de aquel Estado, dejaba en sus cuentas oficiales.



“Las redes sociales son muy agresivas con todo mundo, como tienen este medio para expresar lo que sea y hay mucha gente que tiene muchas inseguridades, miedos y demás, yo creo que es eso, nunca creo que el mundo está en contra mía no.



Cuando te dedicas a algo que reta intelectualmente o socialmente, va a haber gente que no le va a gustar”, señaló al respecto.



Además dijo que más que vivir un trauma, fue una tristeza, por ser un Estado donde tiene familia y que se hayan comportado de tal grado, porque es comedia finalmente.



EMPODERAMIENTO PARA TODOS



El hecho de tener un show de comedia en el Auditorio Nacional el próximo 05 de diciembre y grabar su segundo especial para Netflix, expresó que no solo empoderar a la mujer sino a todos, por tratarse de un género de comedia que es relativamente nuevo en el país.



Sofía prepara estos nuevos retos con nueva comedia, con nuevos temas y sin miedo a la reacción de la gente, así lo declaró después de su presentación en el Foro Eleva 2017 en Mexicali, el pasado jueves.