Concierto en Mexicali sigue en pie: Julión Álvarez

MEXICALI, Baja California(GH)

El cantante Julión Álvarez confirmó que asistirá al concierto del Palenque en Mexicali, durante el periodo de las Fiestas del Sol.



Y reapareció en la segunda rueda de prensa que ofreció desde ser señalado con presuntos vinculado con el narcotráfico por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.



Previo a su concierto en San Luis Potosí, primero al que se presenta desde el señalamiento y que se observó en video difundido por redes sociales, dijo que realizará sus conciertos en el Auditorio Telmex, Zacatecas, Chihuahua y el de Mexicali.



Tras las investigaciones, confirmó que fueron canceladas su participación en La Voz Kids, así como la eliminación de sus cuentas de Facebook que tenía 12 millones de seguidores y en Instagram con 2.4 millones de seguidores.



Agregó que todo el proceso y la noticia han sido “desagradable” y se encuentra en asesoramiento constante



“Nos acatamos, ni nos molestamos, ni nos vamos a desesperar, vamos caminando sobre los pasos que me van dando…”



“Estoy bien, no se preocupen, estamos bien, bien asesorados, vamos a salir pronto o el plazo que sea necesario lo vamos a caminar, no voy a defraudar a la gente”, declaró.