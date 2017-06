En plena madurez musical

ENSENADA, Baja California(GH)

Expresar lo que significa ser mujer, amor y sentimientos es lo que le gusta proyectar a Myriam Montemayor en cada una de sus interpretaciones en el escenario o a través de un disco.



A quince años de haber iniciado su carrera musical, luego de ganar el reality musical “La academia”, la regiomontana señaló que en este tiempo ha tenido crecimiento, evolución y realización personal y profesional.



“Creo que estoy en una etapa de plenitud en todos los sentidos, de madurez, y eso es algo que se va a reflejar en el escenario; no solamente canto las canciones, sino que las vivo”, indicó.

Myriam recordó que se encuentra en la búsqueda y composición de temas para hacer un nuevo material discográfico inédito.



“En estos quince años hay muchos temas que se han quedado en el tintero, que estoy recopilando para grabar un nuevo material; a un disco no se le puede poner fecha de grabación, porque el proceso más importante es encontrar temas o que te encuentren”, dijo.



La cantante mencionó que desconoce si el disco se realizaría de manera independiente o con disquera, pero aseguró que grabará los temas elegidos por ella, ahora que se encuentra en plenitud, con madurez como intérprete y que puede tomar esas decisiones.



“Tengo unas ganas enormes de meterme al estudio de grabación, para mí es un momento muy importante, no solamente es meterte a un estudio de grabación, es meterte es en ti mismo, en tu alma, en tu corazón y sacar todo lo que quieras sacar y todo lo que quieras decir a través de las canciones”, resaltó.

Un reality su vida



“¿Qué más reality show que mi vida? Tengo mucho que decir, mucho que contar; hay cosas que se vieron, muchas que no, sería interesante contar todo eso”, dijo.



Para Myriam es importante que se vea la parte detrás del artista, no sólo verlo en el escenario, sino todo el proceso por el que pasa para llegar a él, cuando sus seguidores tienen contacto con él por primera vez.



“Ustedes vieron el programa, pero nunca nos han visto en un estudio de grabación, que pasa por todo el remolino de emociones cuando está grabando, eso sería interesante verlo; cuando estuve embarazada me hubiera encantado compartirles todo; cuando los ves por primera vez, son cosas que se deben de guardar, como cuando guardamos fotografías de momentos importantes”, recordó.

Agradecida con TV Azteca



Myriam mencionó que ahora es independiente está abierta a las oportunidades que se le puedan ofrecer; sin embargo, siempre estará agradecida con la televisora que le dio la oportunidad de nacer como artista.



“Yo siempre voy a agradecer el que me hayan dado la oportunidad de nacer en un proyecto como en el que nací y creo que todos son etapas, lo que siempre va a haber de mi parte va a ser agradecimiento”, señaló.