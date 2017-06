El "power" del pasado

MEXICALI, Baja California(GH)

No hicieron falta los atuendos de los ochentas, el crepé o los cassettes y viniles, Miguel Mateos supo hacer su trabajo con los cachanillas: Transportarlos a la época de los ochentas en el Palenque del FEX.



El público de casa pudo darse cuenta de nuevo, que Mateos agarra fuerza y sagacidad como los "vinos".



Después de las 22:40 horas las luces se apagaron para dar paso al intérprete argentino, quien con más 35 años de trayectoria logró conectar en mente y corazón con la gente.



Dio inicio con los temas "Plegaria", "Llámame si me necesitas", "Hombre de una sola mujer" y provocando los gritos de emoción con "No es tan fácil romper un corazón".



Con pocas palabras al comienzo y un saludo breve, solo anticipó que durante la noche presentaría algunos temas de su álbum "Electropop", mismo que llevaba en mano invitando a la gente del recinto a comprarlo ya que aseguró se deslindará de las disqueras para siempre.



El ánimo iba subiendo de tono e intensidad, ya que los coros de cada canción eran cada vez más intensos.



Mateos contó su tradicional anécdota que conlleva una parte de ficción y realidad ya que asegura lo reconocen en Estados Unidos y para ello mantuvo atento al público de cómo su visa sorprendió a un agente de migración.



La noche seguía fluyendo la ayuda de la nostalgia y de las añoranzas, los asistentes se ponían de pie al escuchar sus predilectas y al escuchar las del nuevo álbum no era tanta la euforia.



El cantante fue ameno y alegre, dejaba en ocasiones la guitarra o el teclado para pasar a saludar a sus fans en las primeras filas y las clásicas "selfies".



"Solos en América", "Obsesión" y "Cuando seas grande" fueron la tríada exitosa de la segunda parte del concierto.

La gente se fue contenta a cada donde después de haber brincado y coreado las canciones de juventud, les haría sentir un aire distinto y sin duda los haría revivir sus mejores tiempos.