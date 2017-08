Emplea su música para unir a la raza

MEXICALI, Baja California(GH)

La autonombrada ‘Emperatriz de la Música Norteña’ busca unir a la comunidad latina a través de su música.



Aunque la situación de la comunidad migrante en Estados Unidos se ha visto complicada con la llegada del presidente norteamericano Donald Trump, no impide que la música una a todos.



Esa es el ideal de Diana Ortiz, una joven mexicoamericana que busca unir a su ‘raza’ a través de su música.



La originaria de Escondido, California, proviene de una familia que llegó a Estados Unidos desde el Estado de Guerrero, lo que le ha permitido tener tus raíces mexicanas muy marcadas.



Insiste en que la música corre por sus venas, ya que por el lado de los Ortiz “traemos la música por dentro”, expresó la cantante.



“A mí me llama mucho la atención la música mexicana porque crecí escuchando a mi papá tocando su guitarra, entonces eso me metió y dije: ‘yo también quiero cantar’”.



Con inspiraciones de grandes interpretes de la música regional mexicana como Yolanda del Río, Lucha Villa y Jenni Rivera, Diana describe su género como norteño-cumbia, ya que ofrece una gama de temas para todos los gustos.



Su más reciente producción discográfica se denomina ‘Lo conocí en el chat’, donde se desprende una canción con el mismo nombre el cual ha sido aceptado ampliamente por su público.



Específicamente por las mujeres, ya que habla de cómo los hombres muchas veces ignoran a la mujer por ocupar su tiempo en el celular.



‘El Guapo’ es una cumbia divertida dirigida a aquellos hombres que se distinguen por ser todo lo contrario a lo que socialmente se define como guapo.



La autonombrada la ‘Emperatriz de la Música Norteña’ no deja de lado a sus compatriotas, por lo que tiene una canción dedicada a la población migrante llamada ‘Nosotros no somos criminales’.



Actualmente Diana se encuentra haciendo promoción a su álbum en todo California y México, buscando posicionarse como una de las exponentes de la música mexicana tanto en la Unión Americana como a nivel nacional.