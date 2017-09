Comparte Odín sobre la vida y otras cosas

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de probar suerte en proyectos televisivos como Plaza Sésamo y Furcio, Odín Dupeyrón ha hecho de todo, actúa, escribe, dirige teatro, ha lanzado libros y actualmente ha recorrido México con su conferencia ‘Esto Sé’.



La noche del pasado 15 de septiembre, Odín se presentó en Mexicali en el Teatro del Estado, con un recinto lleno en su totalidad.



Donde además de hablar sobre sus travesías a lo largo de su carrera, Dupeyrón ofrece anécdotas y consejos en forma de comedia, lo que hace la conferencia amena y con un gran mensaje.



Entre los diálogos que comparte el escritor en el escenario están aquellos que describen su camino por los diferentes rubros que ha tomado su vida.



“La gran parte de lo que he aprendido en la vida, porque todo lo aprendemos así, es porque lo imaginamos.



“Hay cosas que sí tienes que esforzarte, porque si te imaginas que pueden estar terribles o a lo mejor no, entonces vas decidiendo qué pruebo y qué no pruebo Mientras no te lastimes, te hagas daño o te pongas en peligro, tienes la obligación de probarlo todo al menos una vez en la vida… y eso implica joder a los demás”, comenta en una de sus intervenciones.



“El consejo que es básico para mí en el amor es: No le teman. El amor está padrísimo, duele siempre duele, el amor duele, no se padece que es diferente.



El amor duele cuando te dejan, cuando tienes problemas, pero no se padece.



“La gente a veces padece el amor, lo va sufriendo cuando lo va amando, el amor tiene que ser padre, mayoritariamente tiene que ser chingón, increíble y maravilloso”, compartió el también actor, en rueda de prensa previo a su conferencia.



Como parte de la conferencia, Odín ofrece una lectura e interpretación de uno de sus libros en compañía de Ericka Blenher y Axel Alcántara.



Dupeyrón se llevó los aplausos y ovación de todos los presentes, quienes atentos escucharon y disfrutaron de ‘Esto Sé’, llevándose consejos de vida invaluables.