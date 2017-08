Esperan en Mexicali a Julión Álvarez

MEXICALI, Baja California(GH)

Aunque todavía no se aclare el futuro para el cantante Julión Álvarez y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

congeló sus cuentas en México, su presentación en Mexicali sigue firmemente confirmada.



Desde que inició la controversia con el intérprete de “Te hubieras ido antes”, sobre su supuesta participación en lavado de dinero, el cantante ha sido firme en que no cancelaría ninguna fecha por lo menos en territorio nacional.



Para su presentación en el Palenque del Fex de las Fiestas del Sol 2017, la expectativa estaba en el aire, ya que fue del único artista que no se anunciaron precios.



Sin embargo, el pasado lunes 14 de agosto la promotora ME Promotions lanzó el listado de precios, reafirmando así, que su show sigue programado para el próximo 13 de octubre.



Vettho Meza, de ME Promotions, indicó que desde que salieron a la venta los boletos el pasado lunes, la gente ha respondido bien “pero podemos levantar mas”, expresó el encargado de la difusión de la cartelera del Palenque de la feria.



Y es que Julión Álvarez es uno de los artistas más esperados por el público mexicalense, así lo han demostrado en sus anteriores presentaciones. Incluso en el último palenque que ofreció el cantante en esta ciudad el pasado 2015, los boletos se agotaron semanas antes de su concierto.



El cantante hace unos días ofreció una rueda de prensa donde intentó aclarar parte de la información que se había dado a conocer sobre su participación en el lavado de dinero con empresas de un narcotraficante.