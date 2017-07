Siente lo ocurrido

MEXICALI, Baja California(GH)

Tere Coronado, apareció al micrófono a la hora acostumbrada de su programa para agradecer y hacer una reflexión hacia la comunidad mexicalense.



Después del incidente donde su auto fue robado con sus hijos en el interior, la madre de familia compartió su sentir e invitó a reflexionar a los padres de familia a través de la frecuencia 101.9 de FM.



“Pensé lo peor, tuve mucho miedo, pero a la vez sabia que mi Dios no me iba fallar.



Para la suerte y bendición de la conductura, argumentó, la persona abandonó el automovil algunas cuadras más adelante.



Con voz entrecortada, Tere Coronado dijo estar agradecida con la gente que estuvo al pendiente y dijo que tanto ella como sus hijos se encuentran bien.



“Mexicali no es la misma de antes, ya no te puedes confiar en nada de nada, ya cuando tengas que hacer estas diligencias es mejor no traer a los niños en el carro”, compartió la locutora hace unos minutos.



Además de este mensaje, Tere Coronado dijo que afortunadamente, la persona que se llevó el auto ya fue capturada y que sinceramente tenía pesar por esta situación y que sin duda aprendió una lección más.