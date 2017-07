Dice ser un actor existencial

MEXICALI, Baja California(GH)

El cine refleja los valores humanos y su cotidianidad, expresa el actor Silverio Palacios quien busca tener un acercamiento con el público ávido de aprendizaje a través de sus talleres.



La presentación de este taller y sus detalles se realizó en la presencia de Carmen Espinoza directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, Arturo Rodríguez en representación de La Caja Galería, espacio independiente en Tijuana, Cristian Pena de la productora Viviendo Cine y por supuesto, el actor invitado para dar este taller Silverio Palacios, quien también estuvo presente.



“Lo que pasa con los actores actualmente y sus inquietudes es algo muy simple y a la vez muy profundo; ellos quieren un espacio donde permitirse ser”, dijo el actor quien ha dado estos talleres y conferencias alrededor de la República Mexicana.



El actor quien cuenta con una amplia trayectoria, compartió que hacen falta resaltar los valores alrededor del cine mexicana.



“El cine mexicano se construye por nosotros mismos, hay que reinvindicar nuestros valores en el ejercicio pleno de nuestra existencia; no hay ser humano que no asimile una vida digna de ser contada, el cine tiene esa opción”, dijo firmemente el creativo.



El actor quien adquirió cierta popularidad después de su personaje de “El Caníbal” en “Matando Cabos” por allá del 2003, dijo que las clases y el conocimiento que comparte consiste en la “actualización del software” de la parte creativa del actor, ya que la tecnología avanza junto a los equipos de producción y el actor tiene que emparejarse a eso.



En entrevista posterior a la rueda de prensa el actor dijo estar comprometido con este taller, el mismo fue impartido en Tijuana y Rosarito.



Las clases las realizará toda esta semana con la asistencia de alrededor de 30 personas , entre ellas actores y directores en las instalaciones del Teatro Benito Juárez en Casa de la Cultura de la Juventud.



“Tengo vocación como maestro de verdad, siempre he pensado que el conocimiento que no se comparte no se puede dar por hecho”, dijo en entrevista con este periódico.