Atesoró cachanilla recuerdos de Juan Gabriel

MEXICALI, Baja California(GH)

Pocos estaban cerca del cantante más aclamado de México. Las giras, grabaciones y conversaciones defueron atesoradas en video y un mexicalense pudo vivir esa grata experiencia., ayudó a Juan Gabriel documentando su vida artística y familiar durante más de un año.“Tuve la oportunidad de conocer este continente gracias al trabajo que realicé durante año y medio en sus giras, grabaciones de conciertos, entrevistas, programas, visitas y registro de los lugares que tanto quería.“Conocí y realicé un documental musical en su pueblo natal,, recorrí Nuevo México grabando sus lugares favoritos, a los que también les cantó”, compartió el también documentalista a sus amigos en emotivo mensaje en redes sociales., concedió algunas de sus experiencias a este periódico, dijo sentirse afortunado y feliz por la gran oportunidad que se le dio, no solamente profesional, si no algo completamente para la historia.“Me tocó ver a Juan Gabriel recibiendo visitas en su casa en Santa Mónica, ahí se encontraba su estudio favorito,, en Nuevo México, incluso hicimos un documental en el lugar donde nació, video que le mostramos el día de su cumpleaños”, compartió.La gira completa de “México que se nos fue”, “25 años” la grabación del disco “Las Tres señoras” con la presencia de, una visita con; sin embargo, lo más valioso fue que el cantante le haya abierto las puertas de su hogar y convivir con sus hijos.“Juan Gabriel cada que podía llevaba a sus hijos a la escuela, llegó al salón de clases y cantó Buenos días Señor Sol a los compañero de clase de sus hijos. Nosotros estábamos junto a él siempre, era un hombre amable, contento, bromista; jamás lo vimos enojado, eso sí, siempre estaba al pendiente de cada detalle”, comentó Soto aAtento con las personas con las que trabajaba, Juan Gabriel le otorgó un detalle de amistad a “Conchita” la mamá de Adolfo y a quien le envió un cassette con dedicatoria en su cumpleaños.“Con la partida de Juan Gabriel se cierra una época, creo que es algo parecido con lo que pasó con Pedro Infante, se nos fue un referente de la cultural regional mexicana pero sin duda nos deja sus canciones y toda su trayectoria”, dijo Adolfo a este periódico.Adolfo platicó que todo el acervo de imágenes se quedó con Juan Gabriel, él supervisaba cada material y cada detalle, nadie del equipo podía quedarse con algo. “Juan Gabriel conservaba muchas de sus cosas en su casa de Santa Mónica, aunque la persona que le administraba todo el material era la señora, ella junto a su hija tenían una productora y el cantante le cedía mucho de ese material para su manejo”, dijo.El entrevistado aseguró que exista próximamente material inédito musical del cantante, lo intuye ya que él veía que no paraba de escribir.“Él siempre llevaba una mochila con ruedas donde siempre tenía guardadas sus canciones, la llevaba a todos lados, siempre estaba creando”, dijo Soto.• La oportunidad de trabajar consurgió casi por casualidad, ya que la productora La Maquina donde Soto laboraba, fue invitada a participar en un desfile por la hispanidad en Los Ángeles, donde el protagonista del video era el cantante.• Otra de las oportunidades que le dio Juan Gabriel a Adolfo, fue el de dirigir las cámaras de Megavisión en el Estadio Nacional de Chile.• Los otros compañeros deque también estuvieron con Adolfo son: Luis Cristerna, José Antonio Maldonado, Juan Carlos López y Ernesto Hernández.