Hermano de Juan Gabriel no asistirá a funeral

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En entrevista con Ventaneando, Don Pablo Aguilera, hermano del fallecido Juan Gabriel, reveló que no asistirá al entierro del “Divo de Juárez”, debido a cuestiones médicas.



Además, Don Pablo se mostró frío y poco expresivo respecto a los lazos familiares que tenía con el cantante.



"Nuestra relación era muy lejana porque él siempre estaba trabajando, yo también, aparte estoy enfermo. No nos podíamos ver mucho. Tengo diabetes, colesterol y otras cosa más. No sé si él tenía esas enfermedades. No estaba muy bien enterado…"



Cuando nos veíamos hablábamos de la familia, de otras cosas no, de trabajo no... Creo que no hubo nada pendiente de decirle. Todo nos dijimos y platicamos de todo”, dijo.



También dijo desconocer lo que pasará con los restos de Juanga, aunque dijo estar enterado de que se enterrarían a lado de su madre, donde están otros dos hermanos sepultados.



“No sé. Esperamos que la familia haga lo que tenga qué hacer. Sus hijos tienen el derecho. No puedo pedir ni decidir nada yo, porque es un derecho que les pertenece a sus hijos.", finalizó.