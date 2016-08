Reik grabó con Juanga

(GH)

El grupo cachanilla Reik, al igual que otros artistas, formaría parte de la tercera entrega de “Los Dúo”, que Juan Gabriel venía haciendo con sus mejores éxitos.



La ahora leyenda invitó a Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez a formar parte de este material del que no se sabe cuándo saldrá al mercado, sobre todo ahora que el “Divo de Juárez” ya no está.



Fue Ramírez quien en su cuenta de Instagram compartió un video que grabó la noche posterior al encuentro con el cantautor michoacano, al que definió como un gran maestro.



“Estamos en Cancún, el grupo Reik y me tocó la oportunidad junto al grupo de conocer al maestro Juan Gabriel, que para mí es en vida el mejor autor que tenemos, cantautor, un tipazo, escuchamos algunas canciones, entre ellas algunas inéditas muy bonitas”, dijo visiblemente emocionado.



El mexicalense recalcó ser un gran tipo, humilde, lindo y hacer del momento algo mágico al estar ahí escuchando canciones con él.



“Ahora grabar un dueto, saber que otros artistas como Elton John va a estar en este disco que vamos a estar nosotros es un honor”, sostuvo.



No se sabe qué tema fue el que grabaron juntos.