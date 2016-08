Restos de Juan Gabriel estarían con sus familiares

CIUDAD DE MEXICO(AP )

El destino de los restos de Juan Gabriel seguía siendo incierto el martes por la mañana.



El cuerpo del ícono de la música mexicana, fallecido el domingo en Santa Mónica, California, a los 66 años había sido trasladado de una funeraria al aeropuerto internacional de Los Ángeles el lunes por la tarde.



En el noticiero nocturno de Televisa, la cadena más importante de México, la periodista Denise Maerker señaló que habría salido a las 9 pm hora centro del lunes en un vuelo privado con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.



En el aeropuerto de esa ciudad próxima a la capital, representantes de medios de comunicación y un pequeño grupo de admiradores esperaban su llegada el lunes por la noche. Cerca de las 12:30 del martes, se escuchó llegar un avión al aeropuerto, que no tuvo más tráfico nocturno, pero nadie confirmó que se tratara del vuelo de Juan Gabriel.



Sin embargo, por la mañana, en el noticiero de Televisa, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó a una asistente del músico a quien preguntó si los restos estaban con la familia de Juan Gabriel en una locación no revelada, y ésta respondió afirmativamente.



Juan Gabriel murió de causas naturales a raíz de "problemas cardiacos", dijo el lunes el forense del condado Los Ángeles. Ed Winter, asistente del jefe de investigaciones del forense, dijo a la AP que no le hicieron autopsia porque revisaron su historial médico y determinaron que tenía males cardiacos.



Los restos del prolífico cantautor fueron velados en la funeraria Malinow & Silverman Mortuary en el suroeste de Los Ángeles. El cantautor murió dos días después de haber dado su último concierto en Inglewood, California.



En México sus seguidores anticipaban un homenaje en el Palacio de Bellas Artes capitalino, donde Juan Gabriel rompió esquemas en 1990 al presentarse tres noches seguidas en el recinto reservado generalmente para ópera, danza y conciertos de música clásica y repitió la hazaña en 2013 al cumplir 40 años de trayectoria.