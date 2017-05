¡Viven la tercera noche!

MEXICALI, Baja California(GH)

Los animatronics cobraron vida en el Centro de Convenciones del Ceart en dos funciones.



El famoso juego “Fivenitghts at Freddys” puso a los jovencitos de Mexicali en sintonía del suspenso y de la estrategia para sobrevivir esa noche en el misterioso restaurante.



Los guardias estaban un poco enfadados por lo que ahí sucedía, los pequeños asistentes trataban de tomar video de cada escena a ver si así lograban tips para el juego, mismo que es uno de los más populares de Internet.



A los niños y jovencitos se les vio contentos y emocionados con la puesta en escena y con las canciones alusivas del juego, sus papás los acompañaron a la obra mientras que otros esperaban a las afueras del Centro de Convenciones.



Los productos y recuerditos de la serie de juegos se vendieron en el lugar, los pequeños no dudaban en pedirles a sus papás algún producto que les recordara esa divertida tarde con sus personajes favoritos.



La historia se centra alrededor de la tenebrosa pizzería, donde Chica y Bonnie fueron más agresivos que otras ocasiones, los pequeños presentes en el show aconsejaron a todos como moverse en el juego.



Freddy fue otro de los personajes cruciales esa noche donde es recomendable no provocarle, ya que poco a poco se volverá más peligroso.