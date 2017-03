Zoviet sacude con rock y grunge

MEXICALI, Baja California(GH)

Un músico de rock siempre tiene en mente la intención de proponer una versión de alta calidad y desde el fondo del alma, un rockero de verdad busca hacer “estallar” al público con su energía.



Al menos esa convicción es la que inspira a Alexander Rudametkin, quien espera que su grupo, Zoviet, proyecte el idioma español en todos sus conciertos alrededor del mundo.



Impulsado por su familia de raíces rusas y radicada en Ensenada, Baja California, el joven de 27 años poco a poco construye un proyecto que le apasiona y que busca en todos los sentidos se convierta en un sello de calidadart ística.



MÚSICOS EXPERIMENTADOS



Bajo el nombre de Zoviet, compuesto por experimentados músicos y arduos meses de trabajo, tuvieron como resultado a un grupo que se escucha fuerte, sólido y como si tuvieran años tocando juntos.



“Anteriormente el proyecto se llamaba Rudametkin, antes de eso Tuxido, con el que pude estar en otros países con el reality show La Banda por Cartoon Network; hasta ahora ya que me mudé a Los Ángeles conformamos Zoviet”, dijo el líder de la banda en entrevista a este periódico.



La producción del primer disco de Zoviet estuvo a cargo “Chuy” Flores, conocido productor de bandas de rock y otros géneros musicales; sin duda, fue la mejor mancuerna que pudo surgir para el grupo, asegura Alexander.



Tanto Chuy como Alexander hicieron juntos todos los arreglos en la grabación y producción; ambos lograron que se escuchara idónea para presentarse en los mejores lugares para “rockear”, entre ellos, prestigiosos lugares del Norte de California, populares en el género rock como el Viper Room o House of Blues y recientemente fue el grupo abridor de Los Fabulosos Cadillacs.



ROCK Y GRUNGE



“Nuestro grupo está catalogado en el género rock aunque otros piensen que está mas orillado al grunge; pero lo que más me llama la atención es que la gente que nos escucha en Estados Unidos se sorprende porqué tenemos algunas canciones en español y a veces no se lo esperan, eso les encanta”, compartió Alexander con este periódico. En enero pasado estrenaron el tema “Dame más”, mientras el tema que promueven actualmente es “Tierna maldad”, el cual ya ha tenido buena aceptación en redes sociales.