Entre el misticismo y el drama

MEXICALI, Baja California(GH)

Este año en muchas de las plataformas de películas y series, se le rindió tributo a las producciones que enlazan la ciencia ficción con el drama y hasta lo sobrenatural.



En el último “empujón” del 2016 surgió “The OA” una serie que superó expectativas, esto a pesar del misterio que rondaba en su estreno que no fue hasta que ya estaba por salir en Netflix, se comenzó con las labores de mercadotecnia en redes y su respectivo tráiler.



La serie tiende a visualizarse como una trama de misterio y con tintes de drama. El espectador se mantendrá con múltiples dudas a lo largo de la temporada, respuestas que seguramente no llegarán pronto.



El misterio en “The OA” se envuelve en la aparición de “Prairie Johnson” interpretada por su creadora y escritora, Brit Marlins, quien escribió esta historia que acapara ocho episodios en total con duración de una hora y es dirigida por Zal Batmangli.



La joven con discapacidad visual y quien había desaparecido de casa durante siete años, regresa con su problema de la vista resuelto y con multiples marcas en su espalda. Añadiéndole más misterio a este hecho, la joven pide que la llamen “The OA”.



Esta aparición abrupta tiene un precio y debe cumplir con una extraña misión, “Johnson” cuenta la historia a cinco personas extrañas, todo con el fin de pedirles ayuda para su gran reto que al parecer necesita realizarlo al pie de la letra.



Jason Issacs “Hap” es el científico que tratará de descifrar que ocurre alrededor de la historia de esta joven, mientras que los espectadores tratarán de descifrar también qué es lo que ocurre con la joven, ya que no quiere responder donde estuvo durante ese tiempo o quienes fueron sus captores.