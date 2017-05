Eterno amor para "El Buki"

MEXICALI, Baja California(GH)

La leyenda musical Marco Antonio Solís celebró junto a los mexicalenses sus 40 años de trayectoria en la icónica Plaza Calafia el viernes.Qué mejor festejo de 20 años con Los Bukis y 20 como solista reflejado en una compilación muy variada de canciones que los cachanillas pudieron disfrutar durante más de dos horas.El espectáculo fue compuesto por 18 músicos, cuatro bailarinas y un escenario con pasarelas en medio del gran redondel y por supuesto la presencia del cantante quien salió a partir de las 21:45 horas.“Gracias amigos de Mexicali por permitirme estar aquí con ustedes, por permitirme regresar a esta tierra cachanilla, gracias por tanto”, compartió el intérprete ante alrededor de 10 mil personas.La edad promedio de sus seguidores y más fieles coristas, era de alrededor de 50 años, pero también había jóvenes que contagiados por la música de sus padres lograron conectar perfectamente en el concierto.“Ahora con la cuestión de la tecnología es muy común comunicarse por el celular o estar cerca de la gente que queremos o amamos, ¿Saben qué? Espero que esta noche propicie muchas parejas, que varios salgan de la mano con alguien”, dijo el “Buki” provocando euforia en toda la plaza.Tal y como lo hizo en otros conciertos, el cantante invitó a la cachanilla Karina Catalán a interpretar una canción en el escenario, la joven despampanante de vestido negro cantó “Basta ya” hecha famosa por Jenni Rivera, la concurrencia respondió con aplausos y chiflidos.En ocasiones tomaba su guitarra, en canciones que lo ameritaba se movía sensualmente con sus bailarinas, se puso sombrero y también saludó a algunas personas que se sentaron en las primeras filas. Marco Antonio Solís lució siempre sonriente e impecable en su indumentaria, compartió más de si mismo ante los presentes siendo bromista y cariñoso con los presentes .Un show para recordar.Los comentarios entre la gente fueron muy positivos ya que aunque el cantante viene regularmente, en esta ocasión el recinto le dio un toque más nostálgico y la calidad de la producción también destacó positivamente.Aunque no pasó en el show como tal, un día antes del concierto unos ladrones robaron las taquillas del concierto del cantante.Personas que no pudieron pagar su boleto estuvieron viendo el show por medio de algunos recovecos en las entradas de la Plaza Calafia, abundaban adultos mayores• Me vuelves loco• Que Dios bendiga nuestro amor• Se va muriendo mi alma• Tres semanas• Morenita• Basta ya (Karina Catalán)• Ladrón de buena suerte• Necesito una compañera• El celoso• Viva el amor• Y ahora te vas• Sigue sin mí•¿A dónde vamos a parar?• Tu cárcel• Si no te hubieras ido• Más que tu amigo• Mi eterno amor secreto