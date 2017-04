¡Bravo Chinto!

MEXICALI, Baja California(GH)

Con 81 años y la mente completamente despierta, inspirado en la música y con singular sentido del humor, Jacinto "Chinto" Mendoza agradece a la vida gozar de un festival que hoy inicia en las ciudades de Baja California.



Chinto Mendoza en varias generaciones ha dejado huella ya que ha sido maestro de niños y jóvenes en muchas instituciones educativas de la región e incluso ha visitado otros estados de la República para ponencias sobre matemáticas aplicadas a la música o simplemente como una personalidad reconocida en el ámbito.



El protagonista del único festival en su tipo en la región visitó las instalaciones de Grupo Healy en días pasados para promover su festival causando sensación desde su llegada.



"Chinto", proyectando alegría y canciones que quedaran al momento indicado, compartió en entrevista y con los cibernautas sus vivencias y algunos tips para admirar la música jazz como se debe, además dijo estar muy agradecido de que su festival sea un decreto del estado y es de ley, aseguró, que se escuche jazz en el mes de abril de cada año.



“Me fui a estudiar con un maestro doctorado en Música, en armonía, Francisco Argote Camacho, me fui de Mexicali en los 50, estuve en la Ciudad de México acompañando a artistas como Agustín Lara o Manuel ‘El Loco’ Valdez, luego me gradué en armonía en la Universidad de Chicago", compartió el maestro a este periódico.



LA MÚSICA ADAPTADA AL GÉNERO JAZZ



El maestro musical dio una cátedra en línea a los cibernautas de Grupo Healy, argumentando cada paso y regla que se necesita para hacer una pieza jazzística.



En los pasillos y exteriores de estas instalaciones el músico dejó huella al ejecutar con su saxofón, de muy alto costo asegura, interpretando el "Ave María" en varias versiones de autores clásicos, "Sofisticated Lady" y hasta algunas peticiones de la gente como "Careless Whisper".



Chinto dijo estar contento de compartir su música a las nuevas generaciones ya que recientemente estuvo conviviendo con los jovencitos de las orquestas y con quienes platicó sobre música y tips para ejecutar, eso lo hace sentir vivo y motivado argumentó.



Después de algunas fotografías con sus seguidores en las instalaciones, no perdió la oportunidad de invitar al personal y hasta los guardias de seguridad a su festival que comienza hoy simultáneamente en todo el Estado.