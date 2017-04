Celebra 50 años en el piano

MEXICALI, Baja California(GH)

De origen californiano, Romayne Weehler tomó su rumbo profesional en la Universidad de Música en Viena, Austria, ahí comenzó todo su interés por llevar su música a las comunidades y promover la ayuda a los desprotegidos.



Después de su primer gira mediterránea desde el finales de los setenta Weehler viajó a México como parte de un proyecto profesional y su vínculo con este país quedó marcado por siempre.



Este 2017 celebra 50 años tocando el piano, de ese tiempo tiene 30 dedicado a la comunidad de Tarahumaras en Chihuahua, ahora es su hogar.



“Mi primer experiencia fue en una cueva con familias enteras, tenía un piano solar y ahí estuve componiendo canciones, obviamente volví y para quedarme”, comentó el pianista de 75 años.



Con ropa típica de la sierra de los Tarahumaras, el músico lleva consigo el cariño por este país asegura no se arrepiente de haber venido y se siente orgulloso de como surgió y se acomodó todo.



“Cada año llendo y viniendo pero a partir de 1992 cometí el salto de locura como me dicen mis amigos en Vienna, vine y me quedé en la sierra alrededor de siete cordilleras con un mirador hermoso y con 485 familias que son mi familia adoptiva ahora”, dijo emocionado.



Weehler dice sentirse preocupado aún por las carencias que se viven en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, por ello seguirá realizando conciertos para ellos.



“Muchos milagros han sucedido y seguiré dando conciertos por el mundo, yo viajo todo una temporada para recabar fondos y este año quiero reunir dinero para una clínica, al momento hay mucha gente que muere por diarreas o enfermedades causadas por la pobreza”, dijo el pianista.

Los Tarahumaras gozan de una filosofía clara en muchas vertientes asegura Romayne, de las cuales se encuentra perfectamente en sintonía con esos pensamientos y leyes en la vida.

“El compartir en acción que hace que el árbol de la vida pueda crecer, la corona hace que se piense hacia el infinito y que la vida es eterna, la humildad, la música, la alegría lo que le da sentido a la vida”, compartió alegre y concentrado antes de su concierto en esta ciudad.



Se presentó en Cetys Universidad con show



Serenidad, altruísmo y notas musicales de calidad fue lo que presenciaron los asistentes al concierto de Romayne Weehler en esta ciudad la semana pasada.



Al inicio de su presentación se proyectó un video con un reportaje de Televisa, dónde se reflejaba el resumen de todo su trabajo.

Romayne compartió con el público el objetivo de su visita y de como busca una vida mejor para los indígenas de Chihuahua.



Luego se dispuso a deleitar a los presentes en el Auditorio de Cetys, con sus melodías.



Comenzó con clásicos de Frederic Chopin y de George Gershwin para calentar motores, después integró sus temas originales entre los que destacan nombres de sus poesías.



“El canto de los pájaros”, “Jardín de la Prúa”, “La Rosa enamorada”, entre otras más.