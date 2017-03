Reik, la 'bandera de Mexicali: Jesús Navarro

MEXICALI, Baja California(GH)

La Plaza Calafia nunca estuvo en silencio durante dos horas, el motivo: el trío Reik realizó un concierto ante los mexicalenses que desprendió sentimientos y removió los corazones.



Fue el viernes pasado cuando la comunidad acudió al llamado de Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto Marín, integrantes de Reik quienes lucieron contentos y notablemente conmovidos.



A partir de las 22:20 horas, los tres cachanillas salieron al escenario de la emblemática plaza interpretando "We only have tonight" de su último disco "Des/amor", los coros, gritos y aplausos no cesaron.



"Creo que es imposible de explicar lo que se siente estar aquí en este escenario, con toda la gente que nos vio nacer, que nos vio trabajar, gracias por estar aquí esta noche y estar desde el principio.



"¡Reik, gracias a su apoyo y su cariño se ha convertido en una bandera de Mexicali!", compartió "Chuy" Navarro ante las 6 mil personas presentes.



