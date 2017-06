Alan Slim de estreno

MEXICALI, Baja California(GH)

Contento con la oportunidad que le dio Telemundo de trabajar con Epigmenio Ibarra, Alan Slim celebra su incursión a la exitosa serie “El señor de los cielos”.El cachanilla dejó Baja California hace 5 años aproximadamente y poco a poco se posiciona en papeles y en publicaciones cada vez más destacados.La noticia la ofreció a través de redes sociales hace un par de semanas pero fue hace dos días que ofreció más detalles sobre su papel como Jaime Ernesto Rosales, “El hijo natural”. Quinta temporada de “El Señor de los Cielos”“Fue emocionante estar en el estreno de la serie, vimos el capítulo nuevo juntos todos los compañeros de trabajo; yo salgo a partir del séptimo capítulo”, compartió Alan con este diario vía telefónica.Alan compartió que además de realizado siente una gran satisfacción al estar cerca de uno de sus directores más admirados.“Desde que he querido ser actor uno de mis objetivos era trabajar con Epigmenio Ibarra, me siento más que realizado”, agregó Slim sobre su sentir.Este tipo de series dijo Alan tienen una polaridad, agregan hechos de la realidad pero dan pie a que la ficción interceda en la trama.“Mi personaje es el de un político, no digo el nombre porque el público tiene que ir descifrandolo o viendo en qué espejo puede ser reflejado o en qué realidad de nuestro México encaja”, comentó.