Un director bien padre

MEXICALI, Baja California(GH)

La película “Un padre no tan padre” llegó a las taquillas el miércoles, su director Raúl Martínez quedó atrapado por la historia y decidió llevarla a la pantalla grande.



El reto de proyectar una opera prima con 680 copias en cines a nivel nacional fue cumplido para Raúl Martínez, director de la película “Un padre no tan padre”.



“Cuando leí la historia de este chavo de 28 años me atrapó inmediatamente, no lo podía creer, por las enseñanzas que el guión reflejaba, parecía que lo había escrito una persona de 60 años, Alberto Bremer (guionista) había trabajado conmigo en la realización de comerciales y nos aventamos a hacer la película”, dijo el director vía telefónica con Grupo Healy.



La cinta estrenada en cine este fin de año es protagonizada por Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes, Sergio Mayer Mori, Camila Selses y Arturo Barba.



AL DETALLE



“Un padre no tan padre”

Director: Raúl Martínez

Guión: Alberto Bremer

Elenco: Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes, Sergio Mayer Mori, Camila Selses y Arturo Barba

Música original: Benny Ibarra

Distribución: 680