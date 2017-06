'Viento en popa' con Chumel

MEXICALI, Baja California(GH)

El objetivo para Chumel Torres es sencillo: Quiere tocar temas políticos y sociales, armado de un gran equipo de escritores, donde necesita tratar esos temas sensibles con buen humor.



Desde febrero, el conductor lleva consigo el propósito de informar pero de una manera diferente, la perspectiva se presenta en un formato digerible y sobre todo muy libre compartió.



“No es el hilo negro, ni tampoco tengo un peso sobre mí porque informo sobre acontecimientos, es simplemente dar otra cara a estos hechos”, comparte.



El “youtuber” y conductor argumenta que no se considera periodista o comunicador, solo quiere ser alguien multifacético y multidisciplinario en la industria del entretenimiento y dejar huella en los televidentes.



La vida de Chumel ha cambiado en cuestión de trabajo, antes en sus tiempos libres le gustaba ir a conciertos o simplemente pasear y en uno que otro museo, ahora la carga de trabajo del norteño de 33 años es mucho mayor, pero también la recompensa es más satisfactoria.



“Tenemos desde el año pasado trabajando en esto y siento que va muy fregón, por un lado desde que estrenamos la segunda temporada ya estábamos eligiendo a invitados y temas, tenemos reuniones toda la semana, etc”, compartió vía telefónica.



El creativo busca mejorar detalles y aspectos en todos sus proyectos asegura, la “libertad creativa” es algo que le encanta presumir y es por eso que se siente más pleno a la hora de exponer sus ideas junto al equipo.



COMBATIRÁ EL ‘BULLYING’ DE TRUMP



“Mi programa le habla a todos esos países de Latinoamérica, la comedia en la política existe y claro, de forma organizada, tampoco va a parecer el show de Don Francisco”, dijo.



Chumel es inquieto, expresivo y si algo no le parece lo hace notar, platicó que una de las cosas que quiere es que México no se quede solo ante la crítica del Gobierno de Estados Unidos a este país.



“Trump es algo que le ininteresa a todos, es como si fuera el bully de México en el salón y el resto de los países de Latinoamérica, el resto del salón y creo que no nos dejarán solos, de cómo plantearemos el tema, no lo sé, pero será con mucha paciencia y empatía.



“No es México, no es Sudamérica, somos todos. Quiero ser la voz de Latinoamérica”, compartió seguro de sí mismo.