Arte libre en "spring"

MEXICALI, Baja California(GH)

Galería ARMA promueve la libre creación y promoción de obras de arte locales; “Spring” está compuesta del talento de artistas locales en su mayoría egresados de la UABC.



ARMA se encuentra en el segundo piso del conocido edificio que daba vida un centro comercial de artesanías en los años noventa, en medio de dos importantes lugares para la ciudad, la cárcel y el centro comercial más visitado de Mexicali.



Cada cierto tiempo se realizan exposiciones y eventos, recientemente se montó “Spring”, donde participaron Amadís Lara Reyes, Víctor González, Sergio Castellanos, Roxana Gómez, Heriberto Moralesy Edna Naela Ávalos quién intervino con un perfomance en la inauguración.



Fernando Méndez Corona fue el encargado de conectar con los artistas y elegir la obra, presentó la idea a Gabriel Molina para montar la exposición, todos, aunque no forman un colectivo crearon su obra de acuerdo al tema “Spring”, cuya particularidad radica en los diferentes discursos e ideas de cada artista.



El reto a la hora de crear arte en este lado de la frontera es que sus participantes estén en la misma sintonía y que mejor que concretar en promover obra para su venta, ya que la mayoría se desenvuelve en este ambiente para profesionalizar y hacer propuestas diferentes en las corrientes artísticas​ que surjan en la comunidad.



“Se me hizo interesante exponer con artistas con los que nunca habia estado, no hubo un hilo conceptual con nuestra obra pero fue interesante habernos conocido previamente y crear para este tema pero no seguir la misma línea”, compartió Amadís Lara a este periódico.



“En Mexicali siento que aún hay una gran libertad para crear, estamos un poco descontextualizados del resto del país y eso nos da otras características, a pesar de eso no creo que exista una escuela o una corriente definida.



“Cada quien es muy libre de crear sin caer en algún cliché, eso es muy bueno que no exista un estilo definido y que más gente se anime a crear”, compartió Víctor González, participante de la exposición.



El hecho de ser habitantes fronterizos aseguran no les obliga a crear sobre temas habituales como la frontera, narcotráfico o migración, que aunque respetan esos temas, consideran que hay aún más temas o conceptos que pueden ser tocados en el arte y de ahí partirán otros discursos y existirá más diversidad en las propuestas.



Parte de los objetivos de la galería ARMA nombre que significa Arte Revolucionario Mexicali Actual, es que la obra de los artistas sea promovida para su venta argumentó el coordinador Gabriel Molina y quién también invitó a la comunidad artística o grupos a qué contribuyan con propuestas para la galería que este mes cumple un año funcionando.