Quiere dejar huella en certamen

MEXICALI, Baja California(GH)

Como estudiante de primer semestre de Arquitectura y con 20 años de edad, la originaria de Mexicali, Baja California, Alexa Janette Medina Quintero, quiere dejar huella en el mundo de los certámenes de belleza.



La joven cachanilla ha sido elegida como Reina Nacional y representará a este país como Miss Latina México en el próximo certamen internacional Miss América Latina del Mundo.



El cual tiene el objetivo de representar esa mezcla entre los continentes donde no existen fronteras, por lo tanto las reinas que los representen puede ser una misma.



“Mi meta es demostrar que no sólo es una imagen bonita, si no que atrás de todo esto se lleva una preparación, la cual nos ayuda a nosotras como mujeres a representar que se pueden lograr las metas y dejar los estigmas de los certámenes de belleza atrás”.



“Yo quisiera llegar lejos, representando la belleza interior, para así demostrar que las mujeres pueden dejar una huella en este mundo”, declaró en entrevista para este diario.



El certamen se llevó a cabo del 21 al 27 de agosto en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde después de una semana de concentración y diversas actividades que cumplir, Alexa logró coronarse como la representante de México.



Esta es la primera ocasión en que Baja California incursiona en el certamen, por lo que el logro se saborea el doble.



La etapa de Miss América Latina del Mundo se realizará el próximo 30 de septiembre al 8 de octubre en Huatulco, Oaxaca.